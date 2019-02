Siculiana, scoperta e sequestrata una discarica abusiva

Connect on Linked in

Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia di Agrigento, nell’ambito dei consueti servizi di prevenzione e controllo del territorio, hanno fatto scattare un’ispezione su un appezzamento di terreno ubicato in contrada Landro di Siculiana (Ag).

Giunti sul posto, i militari del locale Comando Stazione hanno effettuato un minuzioso sopralluogo, scovando una discarica abusiva con rifiuti di varia tipologia, anche speciali e pericolosi.

L’area interessata, estesa per circa 1.600 m.q., è stata opportunamente delimitata e sequestrata e posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono ora in corso accertamenti finalizzati ad individuarne la proprietà ed eventuali responsabilità di natura penale, in attesa delle successive opere di bonifica del sito in questione.