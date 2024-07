Recentemente, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno implementato un rigoroso piano di controlli per incrementare la sicurezza pubblica, concentrando le operazioni nelle aree più frequentate durante la movida.

Questa iniziativa, che ha coinvolto l’impiego di diverse pattuglie e una Stazione Mobile, mira a prevenire il crimine e garantire il rispetto delle normative stradali nel territorio mamertino.

Durante le operazioni di controllo, più di 200 persone sono state ispezionate e oltre 100 veicoli controllati, risultando in numerose violazioni del Codice della Strada.

Questi controlli hanno portato alla decurtazione di oltre 130 punti dalle patenti di guida e al sequestro di 8 veicoli, con altri 6 soggetti a fermo amministrativo.

Inoltre, cinque individui sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza. In parallelo, un uomo di 28 anni è stato deferito per il mancato rispetto degli obblighi connessi alla Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza.

Un’importante azione è stata anche intrapresa nel campo della lotta contro lo spaccio di droghe: un soggetto è stato denunciato per detenzione di hashish ai fini di spaccio, mentre altri dieci, tra i 21 e i 35 anni, sono stati segnalati alla Prefettura di Messina come consumatori di droghe leggere per uso personale.

Queste azioni rafforzano la determinazione delle forze dell’ordine di Milazzo nel prevenire attività illecite e assicurare un ambiente sicuro per tutti i cittadini, specialmente in zone ad alta frequentazione come quelle della movida.

Il materiale sequestrato è stato inviato per analisi al R.I.S. di Messina, sottolineando l’impegno continuo nel contrasto alla criminalità e nel promuovere la sicurezza stradale e pubblica nella regione.