Carabinieri e Ispettorato del Lavoro a Messina: controlli in un cantiere di Giardini Naxos. Denunciato il titolare per gravi violazioni e lavoratore in nero.

Introduzione

Proseguono i servizi di vigilanza e prevenzione sui luoghi di lavoro, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina, in collaborazione con il Dirigente del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro. L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei lavoratori e contrastare il fenomeno del lavoro nero.

Il controllo nel cantiere di Giardini Naxos

Nell’ultima operazione, i Carabinieri della Compagnia di Taormina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno ispezionato un cantiere edile allestito a Giardini Naxos. Durante l’approfondita verifica, si è indagato su tutti i possibili ambiti in cui potessero emergere irregolarità o situazioni pericolose per la sicurezza e la salute degli operai.

Le irregolarità riscontrate

Al termine dei controlli, i militari dell’Arma hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Messina il titolare della società appaltatrice dei lavori. Le principali contestazioni riguardano:

Mancata predisposizione del piano operativo di sicurezza .

. Omessa fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) agli operai.

(DPI) agli operai. Violazioni in materia di ponteggi e piattaforme , finalizzate a prevenire il rischio di caduta dall’alto .

, finalizzate a prevenire il . Presenza di un lavoratore in nero all’interno del cantiere.

Le sanzioni e il provvedimento di sospensione

A fronte delle gravi violazioni rilevate, il titolare si è visto irrogare ammende e sanzioni per oltre 50.000 euro. Inoltre, è scattata la sospensione dell’attività con l’obbligo di regolarizzare la posizione del lavoratore nei tempi previsti dalla normativa vigente.

La campagna di controlli prosegue (H2)

La campagna di verifiche avviata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e dal Nucleo Ispettorato del Lavoro continuerà nei prossimi mesi in tutta la provincia.

L’obiettivo è di rafforzare la prevenzione contro le gravi violazioni nel settore edile, che mettono a serio rischio i diritti e la sicurezza dei lavoratori.