In un intervento mirato alla sicurezza urbana, gli operai del Comune di Catania hanno recentemente sigillato gli ingressi di due strutture abbandonate situate in via Caramba, nel noto quartiere a luci rosse di San Berillo.

Questa area, che sta diventando sempre più un punto di interesse turistico, ha visto negli ultimi tempi una crescente attenzione da parte delle autorità locali.

Le due proprietà, da tempo lasciate in stato di abbandono, erano state occupate irregolarmente e utilizzate come luogo di esercizio da parte di lavoratrici del sesso.

L’intervento del Comune è arrivato dopo numerose segnalazioni relative alla mancanza delle più elementari norme di sicurezza e igiene negli edifici, situazione che poneva seri rischi tanto per chi li frequentava quanto per il vicinato.

L’azione di muratura degli ingressi si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione e sicurezza del quartiere di San Berillo, storico nucleo della città che negli anni ha subito trasformazioni significative.

Con l’obiettivo di rendere il quartiere più sicuro e accogliente per residenti e visitatori, l’amministrazione comunale ha previsto ulteriori misure di intervento e monitoraggio.

L’operazione ha suscitato reazioni diverse tra la popolazione locale, con alcuni residenti che esprimono sollievo per l’incremento delle misure di sicurezza, mentre altri sollevano questioni relative al sostegno e alle alternative per le persone che si trovavano a utilizzare gli edifici come rifugio temporaneo.

Il Comune di Catania continua a lavorare in stretta collaborazione con le forze dell’ordine e le associazioni di quartiere per garantire che la riqualificazione di San Berillo prosegua nel rispetto dei bisogni di tutti i cittadini, con un occhio di riguardo verso soluzioni sostenibili e inclusive.