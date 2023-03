Nella scorsa serata, agenti della Squadra Mobile e delle Volanti di Siracusa hanno arrestato, in flagranza del reato di detenzione abusiva di armi, un uomo di 30 anni, già noto alle forze di polizia.

In particolare, a seguito di perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un revolver cal. 38, marca Smith & Wesson, privo di segni di identificazione e pertanto da ritenersi arma clandestina, con 5 cartucce cal. 38 già inserite nelle camere di scoppio del tamburo.

Dopo le incombenze di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Siracusa.

Sempre nella serata di ieri, agenti della Squadra Mobile hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione per procedere alla ricerca di sostanze stupefacenti.

Giunti presso l’appartamento in questione, nel momento in cui i poliziotti bussavano alla porta, due giovani uscivano nel terrazzo dell’abitazione e gettavano in un terreno limitrofo uno zaino che veniva recuperato da altri agenti che, dall’esterno del palazzo, avevano osservato la scena.

Una volta recuperato lo zaino, all’interno dello stesso sono stati rinvenuti 2.438,68 grammi di hashish e 193 grammi di marijuana, suddivisi in involucri di cellophane e panetti, un bilancino di precisione ed un coltello intriso di sostanza stupefacente.

Successivamente, gli agenti accedevano nell’appartamento e i due giovani trovati all’interno, rispettivamente di 21 e di 18 anni, venivano arrestati nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due arrestati, già noti alle forze di polizia, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.