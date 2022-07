Nella giornata di ieri, Agenti della Squadra Mobile di Siracusa, hanno eseguito un Ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania, nei confronti di un uomo, di 46 anni, riconosciuto colpevole del reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, commesso nel 2016 a Siracusa e a Napoli.

Il predetto, dovrà scontare la pena residua di 7 anni e 4 mesi di reclusione, le pene accessorie del ritiro della patente di guida per 2 anni, il divieto di espatrio per 2 anni, l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’interdizione legale durante la pena, nonché la misura di sicurezza della libertà vigilata per due anni.

Dopo le incombenze di rito l’uomo è stato accompagnato presso la propria abitazione.

Inoltre, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un ordine di esecuzione per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, nei confronti di un uomo di 35 anni.

L’uomo dovrà scontare la pena di 2 mesi e 18 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti.