Siracusa, beccato fuori casa nonostante i domiciliari: arrestato 31enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione di Cassibile hanno beccato S.R., 31enne siracusano, fuori dalla propria abitazione nonostante fosse il destinatario degli arresti domiciliari.

Nel dettaglio, i militari erano impegnati in un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati quando, effettuando alcuni controlli, hanno costatato che il 31ene, disoccupato e pluripregiudicato, non era presente in casa.

Dopo averlo aspettato per chiedergli conto della propria assenza e una volta verificato che questa non fosse stata autorizzata, l’hanno dunque arrestato per aver commesso il reato di evasione dai domiciliari.

Una volta giunto in caserma e svolte le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Siracusa l’uomo è stato rimesso ai domiciliari in attesa di rito per direttissima.

Di Pietro Geremia