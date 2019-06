Connect on Linked in

La città di Siracusa avrà un ospite d’onore nei prossimi giorni.

A quanto pare infatti Chiara Ferragni volerà ad Ortigia per una campagna pubblicitaria inerente a una famosa linea di costumi.

La famosa influencer non è nuova nell’Isola scelta come location appunto per gli scatti della nuova collezione: l’estate scorsa ha infatti scelto il comune di Noto, sempre nel siracusano, per sposare in pompa magna il cantante Fedez.