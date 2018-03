Connect on Linked in

Quando i carabinieri dei Nas hanno messo piede nei locali di un panificio, in via Elorina, non hanno impiegato molti minuti per capire che il locale andava chiuso.

Sono state riscontrate delle gravi carenze igieniche che, secondo quanto svelato dal comando provinciale dei carabinieri, avrebbero reso pericolosa la vendita di pane.

Il pericolo per la salute per i consumatori sarebbe stato piuttosto elevato, nessuno dei clienti abituali avrebbe mai saputo che il pane acquistato era lavorato secondo metodologie per nulla igieniche.

Fonte: Gds.it

(http://siracusa.gds.it/2018/03/16/a-siracusa-chiuso-panificio-per-gravi-carenze-igieniche_818933/)