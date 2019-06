Siracusa colpo gobbo allo spaccio: sequestrati 100 kg di marijuana

Connect on Linked in

Un vero e proprio colpo gobbo è stato dato alla malavita di Siracusa da parte degli uomini della polizia di stato.

In seguito a delle solerti indagini portate avanti per mesi da parte degli agenti appartenenti al commissariato di Lentini sono state infatti sequestrati ben 100 chilogrammi di marijuana.

La sostanza stupefacente si trovava all’interno di una villetta in contrada Fortezza – Agnone appartenente ad un 50enne del posto dove, dopo un’accurata perquisizione messa in campo anche con l’ausilio dei cani, sarebbe dunque stata trovata la droga, già confezionata in buste di cellophane sotto vuoto del peso di due o cinque chilogrammi, sotto la ghiaia di un’aiuola e in alcune stanze della casa.

Terminata la perquisizione tutto il materiale rinvenuto è stato dunque sequestrato mentre il proprietario della villetta è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e traffico di marijuana.