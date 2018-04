Siracusa, consigliere comunale: “Occorre riappendere il Crocifisso in Aula”

Connect on Linked in

Il consigliere comunale di Progetto Siracusa, Salvo Sorbello ha rivolto un’interrogazione all’assessore ai rapporti col consiglio comunale per conoscere i motivi che impediscono di ricollocare il crocifisso nell’aula consiliare:

“Ho chiesto più volte di rimettere il crocifisso dove è sempre stato e da dove è stato provvisoriamente tolto per procedere a lavori di ristrutturazione dell’aula avvenuti cinque anni fa.

Fino ad oggi, però, non ho ottenuto alcuna risposta. Il Crocifisso – continua Sorbello – fa parte della storia, della tradizione culturale della nostra patria, è un simbolo della nostra identità, aperta al dialogo; non minaccia certo i principi di laicità e non mette in discussione i diritti di alcuno”.

Nell’aula consiliare di Palazzo Vermexio a Siracusa infatti, il crocifisso appeso alla parete manca da ben 5 anni ma secondo l’assessore comunale è necessario che il consiglio approvi una mozione per riappendere l’oggetto religioso.

Di Pietro Geremia