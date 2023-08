Proseguono i controlli amministrativi disposti dal Questore di Siracusa, Benedetto Sanna, effettuati dai poliziotti della Squadra Amministrativa della Divisione PAS, nel comune di Siracusa ed in provincia, finalizzati alla verifica del rispetto delle prescrizioni contenute in licenza per la tutela dell’incolumità pubblica.

Gli attenti e scrupolosi controlli effettuati hanno consentito di fare emergere una serie di violazioni.

In particolare, il titolare di una ditta di fuochi pirotecnici è stato denunciato per non aver ottemperato alle prescrizioni indicate nella licenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza per lo sparo dei fuochi d’artificio organizzati a Fontane Bianche in occasione del Ferragosto.

Nella circostanza veniva accertato che il titolare non aveva a disposizione adeguati dispositivi di spegnimento quali un’autobotte, estintori e/o idranti.

Si evidenzia che, a seguito degli spari dei fuochi d’artificio, una parte del canneto nei pressi della Marchesa di Cassibile prendeva fuoco richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco di personale del Comando Provinciale di Siracusa.