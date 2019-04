Siracusa, furti in casa e rapine in strada: ricercata banda di malviventi

Print This Post

Sembra non avere pace per ora il paese di Priolo Gargallo, in provincia di Siracusa.

Gli agenti di pubblica sicurezza del locale commissariato, insieme ai colleghi della sezione Volanti della questura siracusana, hanno avviato le indagini atte ad accertare l’identità dei componenti di una banda criminale composta da circa 4 uomini che nei giorni scorsi avrebbe dapprima collezionato un paio di furti in due abitazioni differenti per poi rapinare una donna in piena strada e darsi alla fuga a bordo di un’auto.

Dalle modalità della loro azione dovrebbe trattarsi di professionisti anche se le autorità mantengono ad ora il massimo riserbo investigativo.