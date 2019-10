Siracusa, gli trovano un coltello a serramanico dopo lite in famiglia: denunciato 24enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Siracusa hanno denunciato per detenzione illecita di arma da taglio un 24enne del posto.

Tutto sarebbe nato dalla denuncia di una donna di 22 anni che avrebbe raccontato di essere preoccupata per via del costante uso di sostanze stupefacenti da parte del compagno 24enne che avrebbero finito col renderlo particolarmente escandescente dando così avvio a numerose liti familiari.

Una volta denunciato il fatto, la giovane si sarebbe recata in casa della propria madre insieme al figlio piccolo dando così libero spazio agli agenti di poter perquisire l’abitazione dei due, sita in Via Algeri, dove sarebbero stati ritrovati e sequestrati in via precauzionale alcuni coltelli, una mazza da baseball, un fucile da pesca subacqueo, una pistola giocattolo ed un coltello a serramanico di genere vietato