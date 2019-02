Connect on Linked in

Grave incidente in una delle II Tris, in programma oggi all’Ippodromo del Mediterraneo di Siracusa. In occasione del Premio Suana Muri, il fantino Marcello Belli, in sella a Willy WildWind, poco prima dell’imbocco in curva ha perso il controllo e il cavallo gli è finito sopra.

Il personale sanitario dopo il primo intervento ha trasferito d’urgenza il fantino presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Umberto I di Siracusa.

L’incidente si è verificato alla 4/ a

corsa. Tra le cause accredite, ma ancora non accertate, un aneurisma che ha

colpito il cavallo che montava. Dalle prime notizie pare che la Tac non abbia

evidenziato lesioni o danni salvo frattura al setto nasale. Belli è stato

comunque sedato ed in prognosi riservata.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/siracusa/223069/siracusa-incidente-durante-la-tris-uno-dei-fantini-in-gravi-condizioni.html)