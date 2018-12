Siracusa, Litiga con la compagna e getta il suo gatto giù dal sesto piano

Print This Post

Litiga con la convivente e getta i gatto della donna giù dal sesto piano. L’animale per fortuna e per miracolo non è morto ma è rimasto ferito.

La vicenda è stata portata alla luce dalla Polizia che è intervenuta per sedare una lite in famiglia. La donna ha raccontato gli abusi che da diversi anni avrebbe subito da parte dell’uomo. I poliziotti hanno denunciato anche per maltrattamento di animali l’uomo di 49 anni.

Fonte: lasicilia.it

(https://www.lasicilia.it/news/siracusa/210698/litiga-con-la-compagna-e-getta-il-suo-gatto-giu-dal-sesto-piano.html)