Siracusa, litiga con vicini e aggredisce anziana: denunciato 48enne

Gli uomini della polizia di stato di Siracusa hanno denunciato nella giornata di ieri un 48enne del luogo per il reato di lesioni aggravate.



Il tutto sarebbe nato da un banale litigio tra vicini, avvenuto per motivi ancora sconosciuti, al culmine del quale il sospettato avrebbe aggredito una donna di 79 anni. In seguito alle percosse subite, la povera anziana sarebbe stata trasportata dai sanitari del 118 in ospedale dove i medici del pronto soccorso le avrebbero dato una prognosi di ben 30 giorni.

Sul posto anche gli agenti della sezione Volanti che, vagliata la posizione dei presenti e terminati gli accertamenti di rito hanno così denunciato l’aggressore.