Siracusa, Minaccia ed aggredisce i genitori: arrestato un disoccupato

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

In più occasioni avrebbe minacciato e aggredito i propri genitori per avere dei soldi. I due anziani, stanchi di quell’atteggiamento violento, si sono rivolti alle forze dell’ordine facendo scattare un’indagine che ha portato i carabinieri del Nucleo investigativo a eseguire un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti

di F.L., 39 anni, un disoccupato già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, e condiviso dalla Procura di Siracusa, l’uomo si è reso responsabile di maltrattamenti nei confronti dei propri

genitori, entrambi ultrasettantenni.

Fonte: gds.it

(http://siracusa.gds.it/2018/08/10/minaccia-ed-aggredisce-i-genitori-disoccupato-arrestato-a-siracusa_898626/)