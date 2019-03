Siracusa, percuote la moglie con la stampella: arrestato 51enne

Print This Post

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della compagnia di Siracusa hanno arrestato un 51ene del posto per aggressione, minacce e maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie.

Nel dettaglio, pare che in seguito ad una lite familiare l’uomo, disoccupato e visibilmente in stato d’ebbrezza, in seguito all’ennesimo diverbio con la donna abbia iniziato dapprima a minacciarla di morte e successivamente a colpirla con le proprie stampelle.

Sentendo il frastuono provenire dall’appartamento dei coniugi, alcuni vicini hanno dunque deciso di allertare i militari che, una volta giunti sul posto, hanno constatato lo stato di shock emotivo e fisico della povera vittima procedendo così all’arresto e alla conduzione in carcere del suo carnefice.

Di Pietro Geremia