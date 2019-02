Siracusa, perla del Sud Italia

Print This Post

Posizionata lungo la costa sud est della Sicilia, a meno di un’ora di macchina dall’aeroporto di Catania, è una delle mete più gettonate quando si tratta di esplorare questa zona dell’isola.

Siracusa è una di quelle città a misura d’uomo che hanno davvero tanto da offrire. Perla della città è Ortigia, isola collegata al centro città, che costituisce la parte più antica della stessa, diventandone in sostanza il centro storico.

Questo quartiere pittoresco e dall’architettura tradizionale è la zona più turistica della città e, soprattutto in estate, brulica di turisti intenti ad ammirarne le bellezze.

Girare Ortigia è particolarmente coinvolgente, grazie alle sue stradine che si intrecciano nei modi più disparati, facendo sì che possiate perdervi al suo interno e dimenticarvi del resto del mondo.

È un

quartiere ricco di piazze e monumenti, mercati, negozietti con abbondanza di

prodotti tipici, ristoranti che offrono bontà indimenticabili, bar moderni e

sempre affollati, un bellissimo lungomare, la famosa Fonte Aretusa, il castello

e la graziosa vista che lo accompagna, il maestoso Duomo e la sua gremita

piazza e molto molto altro. Insomma, se decidete di visitare Siracusa, non

potrete di certo lasciarvi scappare questa parte della città, sito Patrimonio

Mondiale dell’Unesco.

Ma Siracusa

non è solo Ortigia. Innanzitutto è una bellissima città con molto da offrire,

tra cui ai primi posti vi è assolutamente la cucina. Con una tradizione

culinaria quale quella siciliana, non è mai difficile trovare ristoranti che

lascino un ricordo indimenticabile, e, per quanto molti di questi si trovino

sull’isola di Ortigia, anche la città stessa ha davvero tanto da offrire.

Potrete gustare arancini, cannoli, ricotta, pistacchi, arance, pesce di ogni

tipo, sempre fresco e di altissima qualità e tutto ciò che questa splendida

isola ha da offrire.

Inoltre,

Siracusa ha tutto quello che una normale città possa contenere: negozi, parchi,

chiese, mercati gremiti e particolarmente economici ed interessanti, casino e

slot, in caso siate appassionati (ma questi potete trovarli anche su Unibet), e soprattutto, il suo famoso

Parco Archeologico.

Situato all’ingresso sud-ovest della città, questo incredibile sito storico, che attrae centinaia di migliaia di turisti ogni anno, include il Teatro Greco, monumento più famoso della città, dove ancora oggi vengono svolte rappresentazioni teatrali aperte al pubblico, suggestive ed assolutamente da non perdere. Il Parco archeologico include anche molto altro, tra cui l’Ara di Ierone, un monumento dedicato a Zeus, l’Anfiteatro Romano, e l’orecchio di Dioniso, una grotta artificiale, che con il suo andamento ad S, diventa un luogo perfetto per vari effetti sonori di amplificazione.

Ma Siracusa non è solo architettura, cultura e storia. Con il suo clima mediterraneo con estati caldissime, è perfetta per godere delle bellezze naturali che la circondano. Siracusa, come del resto tutta la Sicilia, è ricca di spiagge mozzafiato.

Senza

doversi allontanare troppo dalla città, troverete Fontane Bianche e Arenella,

di facile accesso, ma spesso colme di turisti. Continuando verso sud ci sono

altre bellissime spiagge cittadine, quali il Lido di Noto e di Avola, e molte

spiagge più isolate, e di conseguenza meno affollate. Qualcuna di questa può

essere più complicata da raggiungere, e necessita di qualche minuto a piedi

sotto il sole cocente, ma quello che vedrete al vostro arrivo vi farà

dimenticare la fatica fatta per raggiungerla. Le più famose sono Calamosche,

Marzamemi, Vendicari e San Lorenzo.

Con un auto a noleggio avrete la possibilità di visitare tutti questi bellissimi luoghi naturali, e arricchire la vostra vacanza facendo visita alle città vicine, tra cui, di particolare rilievo, è Noto. Assolutamente splendida è Noto Antica, e, se decidete di visitare questa parte dell’isola a maggio, non perdetevi assolutamente l’Infiorata di Noto, una manifestazione in cui le strade vengono decorate con mosaici creati da un’incredibile quantità di bellissimi fiori colorati.