Siracusa, picchia madre e nonna: arrestata 18enne

Una ragazza, originaria di Siracusa, di appena 18 anni è stata arrestata dagli uomini della polizia di stato per aver picchiato e minacciato la madre e la nonna per futili motivi.

A quanto pare la giovane non era nuova a simili comportamenti verso le due donne, che tra l’altro, vista la foga con la quale sono state malmenate, hanno dovuto far ricorso al pronto soccorso dell’ospedale siracusano per curarsi le ferite.

Una furia che è continuata persino al nosocomio dove le vittime sono state ulteriormente vessate e minacciate dalla giovane, la quale ha aggredito violentemente persino i militari accorsi a calmare gli animi.

Placata la particolare situazione, la 18enne è stata condotta presso il carcere di Piazza Lanza a Catania con l’accusa di maltrattamenti e minacce per futili motivi nonché per resistenza a pubblico ufficiale.

Di Pietro Geremia