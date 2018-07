Siracusa, pretende denaro da un turista: arrestato parcheggiatore abusivo 30enne

Print This Post

F.C., un 30enne originario di Noto, in provincia di Siracusa, è stato arrestato nella giornata di ieri da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri con l’accusa di tentata estorsione.

A quanto pare infatti, il giovane avrebbe preteso da un turista del denaro per poter permettere il corretto parcheggio della propria auto.

Al diniego del turista, che tra l’altro aveva già regolarmente acquistato il ticket per il parcheggio, il 30enne pare abbia iniziato una sequela di minacce verbali intimando così al visitatore di rimuovere il proprio veicolo. Per nulla intimorito, il turista ha così deciso di far intervenire le forze dell’ordine le quali hanno posto il giovane agli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia