Siracusa, provano furto con”spaccata” ma vengono arrestati dai carabinieri

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ennesimo furto con spaccata nelle città siciliane. Nella nottata di ieri, precisamente alle 4:00 in contrada Vignale della città di Rosolini, cinque persone, di cui due stranieri e due minorenni, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, hanno tentato quello che in questi ultimi tempi è diventato famoso come “furto con spaccata“: fare irruzione all’interno di un negozio, banca o ufficio postale sfondando la porta di entrata con un automezzo.

Nello specifico, i malviventi dopo aver divelto la porta d’ingresso del supermercato Penny Market, utilizzando quindi come ariete un’auto rubata, cercando di portare via le casse, senza fortunatamente riuscirci, e vari generi alimentari.

Immediatamente dopo l’irruzione si sono attivati i carabinieri di Rosolini e di Noto i quali con un grande sforzo investigativo li hanno subito identificati e bloccati a meno di due ore dopo l’accaduto. Durante le operazioni di arresto l’intera refurtiva è stata ritrovata mentre l’auto invece è stata completamente bruciata dai malviventi.