Siracusa, ritrovata indenne la 50enne polacca scomparsa due giorni fa

È finita con un lieto fine la scomparsa della 50enne polacca, ritrovata nella tarda serata di ieri sana e salva.

La donna, per questioni ancora non chiare, era sparita nel nulla a partire dall’altro ieri pomeriggio dopo essere uscita di casa per andare nel centro della cittadina aretusea.

Oltretutto, nonostante avesse il cellulare con se, non rispondeva alle continue chiamate del convivente siracusano, preoccupato anche per via del fatto che un simile episodio era accaduto precedentemente.

Non avendo più notizie per diverse ore dalla sua uscita dunque, i familiari stessi hanno avvisato i carabinieri di Siracusa che hanno attivato una ricerca capillare e meticolosa sul territorio riuscendola a ritrovare in stato confusionale, per le vie di Ortigia. Una volta recuperata, provata ma in buone condizioni, la 50enne è stata dapprima trasportata in ospedale per gli esami di rito e successivamente affidata ai familiari.

Di Pietro Geremia