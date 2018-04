Siracusa, scassinano bancomat con escavatore: arrestati due catanesi

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Con una brillante operazione di contrasto alla criminalità gli uomini dell’Arma dei carabinieri hanno arrestato due membri della banda che ha tentato nella scorsa notte il furto di un bancomat dell’agenzia del Monte Paschi di Siena di Floridia, centro del Siracusano, usando un escavatore rubato. Nel dettaglio, il commando che ha assaltato l’agenzia sarebbe stato composto da sei membri, i quali hanno usato quindi il mezzo pesante di movimento terra con l’ausilio di un camion, anch’esso rubato, per poter trasportare la macchina del bancomat. Una volta tentato il colpo però, i malviventi sarebbero stati messi in fuga dall’allarme al quale hanno prontamente risposto i carabinieri riuscendo a catturare subito il primo componente della banda, mentre il secondo invece è stato bloccato in un appezzamento di terreno dove era stato individuato dall’elicottero delle forze dell’ordine.

Di Pietro Geremia