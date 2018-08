Print This Post

Siracusa, colpi di pistola raggiungono alle gambe un uomo. Un 40enne, probabilmente per una questione legata a vicende private, è stato gambizzato.

Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno aperto un’indagine per cercare di avere un quadro chiaro della vicenda.

L’uomo è stato soccorso e trasportato in ospedale, non è in pericolo di vita.

Interrogato dagki inquirenti non ha saputo spiegare i motivi dell’agguato.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato