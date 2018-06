Siracusa, uomo pesta la moglie: arrestato per maltrattamenti

Connect on Linked in

Una giornata nera quella di ieri per due nuclei familiari della provincia di Siracusa.

I carabinieri infatti, hanno effettuato due arresti nei paesi di Cassibile e Augusta per dei reati di maltrattamenti in famiglia. Nel dettaglio, i militari dell’arma hanno condotto due inchieste parallele che hanno visto come protagonisti un ragazzo 26enne che picchiava violentemente la moglie e un uomo di di 43 anni che invece picchiava i propri genitori.

L’inchiesta sul 26enne è partita in seguito alla denuncia della consorte, la quale si era recata presso il pronto soccorso dell’ospedale Muscatello di Augusta per farsi medicare le ferite riportate in seguito ad una violenta lite casalinga, mentre l’altro triste episodio si è registrato in un’abitazione a Cassibile, dove il 43enne, disoccupato, avrebbe aggredito i genitori minacciati addirittura di morte.

Di Pietro Geremia