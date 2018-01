Siracusa, va a consegnare un pacco e viene sbranato da tre cani: morto fattorino 55enne

Print This Post

Tragedia a Portopalo di Capo Passero dove un dipendente della ditta Sda , durante la consegna di un pacco in un agriturismo in contrada Pagliarello, alla periferia di Portopalo di Capo Passero in provincia di Siracusa è stato aggredito e ucciso da tre cani.

La vittima, Agatino Zuccaro di 55 anni, dipendente addetto alla consegna per la ditta Sda, appena sceso dal furgone all’interno della proprietà privata sarebbe stato raggiunto e aggredito da tre cani di razza corso che non gli hanno lasciato scampo.

La prima ispezione cadaverica ha rilevato ferite sparse in tutto il corpo, soprattutto agli arti superiori e inferiori. L’uomo è stato ritrovato privo di vita accanto al suo furgone, riverso per terra in una pozza di sangue.

L’autopsia, che sarà eseguita oggi pomeriggio o al massimo domani mattina presso la camera mortuaria del cimitero di Pachino chiarirà le cause del decesso.

Sull’episodio indagano i carabinieri.

Foto d’archivio.