Siracusa, vede i carabinieri e cerca di disfarsi della cocaina: arrestato 36enne

Connect on Linked in

Passeggia per le vie del centro di Sortino, ma appena vede la gazzella dei carabinieri cerca di disfarsi di un pacchetto di coca. I militari lo notano e lo fermano.

L’involucro di cellophane è stato recuperato e all’interno c’erano cinque grammi di cocaina suddivisa in dosi pronte per essere spacciate. Così in carabinieri hanno arrestato in arresto, in flagranza di reato, C. A., di 36 anni di Sortino, incensurato, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La cocaina è stato sequestrata.

Il trentaseienne, al termine delle prescritte formalità di rito è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria competente.

Fonte: gds.it

(http://siracusa.gds.it/2018/12/26/vede-i-carabinieri-e-cerca-di-disfarsi-della-cocaina-arrestato-36enne-a-sortino_974121/)