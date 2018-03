Canicattini, viene uccisa a coltellate e il corpo gettato dentro un pozzo artesiano

Connect on Linked in

Decisamente un brutta domenica quella vissuta dagli abitanti di Canicattini Bagni, dove è stato trovato il corpo senza vita di una 20enne. Nel dettaglio, sembra che la giovane sia stata pugnalata più volte e che il suo corpo sia stato gettato all’interno di un pozzo artesiano, in contrada Stallaini, zona sita nelle colline del comune Siracusano.

La vittima tra l’altro era mamma di una bimba di soli 8 mesi. Dalle prime indiscrezioni sembra che l’assassino abbia cercato di spingere in fondo il cadavere che, sfortunatamente per lui, invece è rimasto incastrato tra le lamiere del pozzo. A denunciare la scomparsa della giovane era stato il padre il quale non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno che in queste ore si trova sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri come sospettato del delitto.

Di Pietro Geremia