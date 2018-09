Siracusano muore nel 1° giorno di ferie: donati i suoi organi

Print This Post

Il destino ha voluto dare un tiro mancino ad un turista originario di Siracusa di 41 anni deceduto nella giornata di ieri nel salento in seguito ad una gravissima patologia di cui soffriva.

L’uomo era al suo primo giorno di vacanza nella bellissima terra salentina insieme alla moglie e il figlio piccolo quando, improvvisamente ha avuto un malore che l’ha stroncato.

Dalla sua morte però, grazie al nobilissimo gesto dei suoi familiari che hanno permesso l’espiantazione degli organi ai fini della donazione, potranno continuare a vivere una moltitudine di persone mettendo così lo scacco matto alla triste mietitrice.

Cuore, fegato e reni sono stati prelevati presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, i quali saranno destinati, dopo l’iter previsto per verificarne la compatibilità, ai diversi Centri specializzati in cui sono in lista d’attesa pazienti bisognosi di trapianto d’organi.

Di Pietro Geremia