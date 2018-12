Sistema Siracusa, rinviati a giudizio l’ex senatore Verdini e l’ex giudice Mineo

Print This Post

L’ex senatore di Ala Denis Verdini, è stato rinviato a giudizio per finanziamento illecito ai partiti nell’ambito del cosiddetto “Sistema Siracusa”. Lo ha deciso il gup di Messina Monica Marino, che ha disposto l’inizio del processo per 22 gennaio prossimo davanti alla seconda sezione del Tribunale di Messina. E’ stato rinviato a giudizio anche Giuseppe Mineo, ex magistrato del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana. E’stata invece stralciata la posizione degli avvocati Pietro Amara e Giuseppe Calafiore che da diverso tempo collaborano con la procura di Messina.

Fonte: La Sicilia.it