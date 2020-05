Canicattì, smart working: i nuovi orari dell’Ufficio Tributi

Connect on Linked in

Informiamo che nell’ambito delle misure adottate dal Governo per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per contenere il diffondersi del virus, la Giunta Comunale, per il Settore Tributi ha attivato un nuovo approccio nell’organizzazione amministrativa attraverso lo SMART WORKING, per facilitare i rapporti con i contribuenti e garantire i servizi.

Alcuni dipendenti stanno provvedendo a contattare telefonicamente quanti hanno prenotato on-line per essere ricevuti.

Coloro che, all’atto della prenotazione, non hanno comunicato il loro recapito telefonico, sono invitati a farlo, in modo da essere contattati in tempi brevi.

I dipendenti saranno attivi con la modalità di lavoro agile (smart working).

I nuovi orari degli uffici per l’utenza sono i seguenti:

UFFICIO TARI:

– Amato Maria Antonietta, disponibilità telefonica (351 9394329) il martedì, Mercoledì, Giovedì con orario 8:30-13:30;

– Calì Loredana, disponibilità telefonica (351 5337274) il lunedì, martedì, Mercoledì, con orario 8:30-13:30;

– Di Fazio Ivana, disponibilità telefonica (351 5613095) il lunedì, martedì, giovedì, con orario 8:30-13:30;

UFFICIO IMU-TASI:

– Brunco Maria, disponibilità telefonica (351 9249619) il lunedì, mercoldì, giovedì, con orario 8:30-13:30;

UFFICIO TOSAP

– Parla Giuseppe, disponibilità telefonica (351 5754425) il lunedì, martedì, giovedì, con orario 8:30-13:30.