Se vogliamo lo sguardo indietro nella storia dello sport, in particolare del calcio, ci potremo rendere conto di come si stia proseguendo lungo una strada fatta di grandi campioni, partite storiche e vittorie che sono entrate nella leggenda.

Se volete approfondire di più l’argomento vi consigliamo di leggere l’articolo evidenziato, ma cerchiamo ora di tornare ai giorni nostri. Questi tempi sono decisamente più veloci, connessi e frenetici dove, tutta questa enorme mole di informazioni, passa soprattutto dai social network.

Vetrine per le nostre vite, per le aziende, ma anche e soprattutto una delle fonti principali di notizie ed informazioni riguardanti i campioni preferiti, le squadre del cuore e tutte le ultime indiscrezioni che girano all’interno del vasto mondo del pallone.

Se pensavate dunque che, sui social, diventassero famosi solo delle personalità come Fedez, la moglie Chiara Ferragni e relativa famiglia, cane incluso, beh dovete sapere che anche i calciatori hanno da dire la loro su questo tema. Tra di loro, sia nel campo che nei social, sembra continuare a primeggiare il buon Cristiano Ronaldo, aka CR7.

Al giorno d’oggi Cristiano Ronaldo, 37 anni compiuti da poco, è ancora uno di quei bomber che fa parare di sé. Dopo il commiato con la “Vecchia Signora” per sbarcare in terra d’Albione e vestire la casacca del Manchester United, che ha fatto perdere alla Juve circa 300.000 followers, CR7 potrebbe tornare in Italia a luglio e giocare nella Roma.

Questa notizia ha fatto innalzare ancora di più la dose di ricerche, di like e di interazioni con il campione portoghese, ma quali sono esattamente questi numeri? Andiamo a capirli in linea più generale.

Prima di tutto Ronaldo è stato il primo a tagliare il traguardo dei 400, e passa, milioni di followers su Instagram con poco più di 500 profili effettivamente seguiti. I complimenti in merito sono arrivati direttamente dall’account Twitter del conduttore televisivo Piers Morgan, ovviamente è uno dei circa 500 profili seguiti dal campione, che ha scritto “congratulazioni per essere diventato il primo essere umano a raggiungere i 400 milioni di follower su Instagram”.

Sommando poi tutti i vari followers sui diversi social network attualmente presenti sul “mercato”, Cristiano Ronaldo ha praticamente doppiato stimati colleghi come Messi e Neymar e si è confermato, ancora una volta, come uno dei calciatori più cercati sul web.

La somma fatta, anche se a spanne visto che i numeri continuano ad aumentare, mostra circa 675 milioni di followers per Ronaldo mentre, i già citati Messi e Neymar, devono accontentarsi di 425 e 325 milioni. Per quanto riguarda i campioni nostrani, soltanto Ibrahimović è riuscito ad entrare tra i primi dieci campioni più social.

Certo, non sono dei numeri da poco, ma in confronto a quelli di Ronaldo che, solo fino a pochi anni fa, era quasi al limite dello sconosciuto in questo Paese, quasi impallidiscono di fronte alla potenza social del bomber portoghese.

Per farvi un’idea andate a cercarvi il suo post per il 37esimo compleanno e guardate le reazioni, i like, le condivisioni ed i commenti.