Social media marketing e le nuove opportunità di business

Ormai, quasi tutte le aziende e i professionisti sono iscritti ai social network e vendono i loro prodotti e servizi attraverso questi canali. Secondo recenti studi, più dell’80% delle imprese sono iscritte a uno o più social media e li utilizzano frequentemente per i loro scopi di business.

Il motivo? I social network offrono ogni anno nuove e ottime opportunità di crescita, grazie alla nascita di nuove tendenze e all’aggiornamento delle funzionalità delle varie piattaforme. Cosa ci dobbiamo aspettare nel 2024? Quali opportunità di business ci offriranno i social network?

Influencer dei Social Media: non tramonteranno

Una tendenza chiave che guida l’ascesa degli imprenditori sui social media è l’influenza crescente degli influencer. Questi individui, con seguiti ampi su diverse piattaforme, sfruttano la loro presenza per promuovere prodotti e servizi ai propri follower. Molti di loro hanno monetizzato la propria influenza attraverso sponsorizzazioni e partnership, dimostrando il potenziale economico dell’influencer marketing.

Anche se, quando pensiamo agli influencer, immaginiamo sempre persone con seguiti veramente enormi, proseguirà la tendenza delle aziende a rivolgersi anche a micro e nano influencer, utenti che hanno un seguito più contenuto ma molto fedele.

In ascesa anche il fenomeno UGC, sigla che sta per “User-Generated Content” (Contenuto Generato dagli Utenti). Si riferisce a qualsiasi forma di contenuto, come testi, immagini, video, recensioni, o altro, creato dagli utenti anziché dal brand o dai creatori ufficiali.

L’UGC rappresenta una tendenza significativa nel fare business sui social media, poiché offre alle aziende un modo autentico e coinvolgente di connettersi con il loro pubblico. Incorporare l’UGC nelle strategie di marketing può portare a una maggiore fiducia, coinvolgimento e visibilità del marchio.

Social network come e-commerce

Nel 2022, il social commerce ha registrato una crescita costante, permettendo agli utenti dei social media di effettuare acquisti direttamente sulla piattaforma. Nel 2024, ci si aspetta che questa tendenza continuerà a guadagnare popolarità, trasformando i social media in punti di acquisto sempre più rilevanti per i consumatori.

Le proiezioni indicano che entro il 2026, le vendite globali del commercio sociale raggiungeranno i 6 trilioni di dollari, con gli Stati Uniti che ospiteranno circa 108 milioni di acquirenti sociali entro il 2025. Secondo un sondaggio di HubSpot, il 22% degli utenti dei social media ha già effettuato acquisti direttamente su Instagram, seguito dal 21% che ha utilizzato Facebook per compiere acquisti sulla piattaforma.

Le piattaforme di social media stanno prontamente adeguandosi a questa evoluzione. Facebook, per esempio, ha introdotto Facebook Shops, consentendo alle aziende di creare negozi online completi, inclusi elenchi di prodotti, carrelli della spesa e pagamenti direttamente dalla pagina dedicata. Questo si integra con Messenger, offrendo al pubblico un’esperienza di acquisto ancora più fluida.

Come dovranno essere i contenuti nel 2024 affinché gli utenti li apprezzino?

Come sostiene l’azienda di Digital marketing, Contatto Design, i contenuti del 2024 devono intrinsecamente catturare l’attenzione e offrire un valore tangibile per essere apprezzati dagli utenti. La chiave sarà la personalizzazione accurata, poiché gli utenti richiedono esperienze su misura che rispecchino i loro interessi e bisogni.

I social stanno diventando sempre più simili a motori di ricerca: gli utenti vogliono risposte e i creator gliele devono dare attraverso contenuti brevi, di facile fruizione, che arrivino dritti al punto e li coinvolgano.

Contenuti interattivi, come video e esperienze immersive, ma anche gli intramontabili caroselli, saranno fondamentali per coinvolgere il pubblico in modo profondo. La trasparenza e l’autenticità continueranno a essere valori centrali: gli utenti desiderano connettersi con brand che riflettano autenticità e condividano storie significative. Inoltre, l’ottimizzazione per le nuove tecnologie emergenti, come l’uso intelligente dell’AI, per quanto riguarda testi e video, sarà cruciale per rimanere all’avanguardia.

A proposito di intelligenza artificiale…

Non è più possibile usare i social network e avere successo senza affidarsi almeno un po’ all’intelligenza artificiale. I nuovi software consentono ai creator di realizzare contenuti più in linea con il proprio pubblico e in minor tempo, ma non solo.

Il ruolo predominante dell’intelligenza artificiale sui social media nel 2024 si intensificherà ulteriormente, con previsioni di una maggiore personalizzazione e suggerimenti avanzati. Nuove funzionalità potrebbero includere suggerimenti di hashtag e descrizioni ottimizzate per massimizzare la visibilità.

Inoltre, ci aspettiamo un’affinata capacità di identificare le preferenze degli utenti, consentendo alle piattaforme di presentare contenuti più rilevanti, migliorando così l’esperienza complessiva dell’utente. Oltre a ciò, potrebbero emergere innovazioni che sfruttano l’intelligenza artificiale per anticipare le tendenze e suggerire strategie di contenuto in tempo reale. Mentre Facebook sta già introducendo nuove misure, è probabile che il 2024 vedrà un ulteriore raffinamento di queste tecnologie, ridefinendo il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti sui social media.

L’organico perde: serve pubblicità a pagamento

In un recente sondaggio di Hootsuite, più del 40% dei partecipanti ha indicato la diminuzione della visibilità organica e l’incremento delle spese pubblicitarie come sfide di rilievo. Dati forniti da Hootsuite evidenziano che la copertura organica media di un post su Facebook si attesta leggermente oltre il 5%, suggerendo in modo chiaro che investire in pubblicità a pagamento sta diventando sempre più cruciale.

In un panorama dove la visibilità organica presenta sfide, è utile considerare il social advertinsing come una strategia essenziale per mantenere un impatto significativo.

Questi sono i trend del 2024 per i social network. Li seguirai o ne hai altri da suggerirci? Faccelo sapere! E se hai bisogno di un supporto professionale per aumentare i tuoi followers e le tue vendite tramite social network, affidati alla nostra web agency a Fabriano!