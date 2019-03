Società, cambia l’ora legale: da oggi orologi avanti di un’ora

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A partire da domani sarà in vigore l’ora legale.

Nella notte tra Sabato 30 e Domenica 31 marzo, precisamente alle 2 di notte, bisognerà spostare le lancette dell’orologio un’ora avanti posizionandole sulle 3 consentendo dunque il passaggio ufficiale all’ora legale e facendoci purtroppo dormire un’ora meno.

La perdita dell’ora di sonno sarà però compensata dalla luce solare che durerà molto di più consentendoci dunque di poter ampliare lo spettro delle nostre attività quotidiane con più comodità facendoci inoltre risparmiare sull’energia sfruttando un minore uso dell’illuminazione elettrica.

Sarebbe tuttora in discussione al parlamento europeo l’ipotesi di una eliminazione totale dell’ora legale, ideata da Benjamin Franklin nel 1784 e adottata dall’Italia nel 1916 mentre il paese era impegnata nella Prima guerra mondiale, che se verrà votata entrerà in vigore nel 2021 per cui quello di quest’anno potrebbe essere il penultimo cambio orario europeo.

Di Pietro Geremia