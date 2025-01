Un semplice gesto di solidarietà ha illuminato la giornata di Capodanno di Aurora, un’anziana signora residente ad Adrano, in provincia di Catania, che ha deciso di rompere la propria solitudine chiamando il 113.

Nel primo pomeriggio, la donna – un’ex insegnante prossima a compiere ottant’anni – ha composto il numero di emergenza per chiedere un supporto morale e un po’ di compagnia, trovandosi in uno stato di sconforto per aver trascorso le festività natalizie senza incontrare nessuno.

L’appello e l’intervento degli agenti

La sua richiesta non è caduta nel vuoto: nel giro di pochi minuti, due agenti di Polizia si sono presentati a casa di Aurora per verificare le sue condizioni di salute.

All’arrivo dei poliziotti, la signora non ha nascosto la felicità per la visita inaspettata, accogliendoli con entusiasmo e invitandoli a entrare in salone.

Da quel momento, il clima si è fatto subito familiare, grazie alle chiacchiere e ai racconti che hanno trasformato un semplice incontro in un momento di condivisione.

Ricordi, foto e sorrisi

Durante la piacevole conversazione, Aurora ha mostrato agli agenti alcune foto risalenti al periodo dei suoi studi e alla lunga carriera da insegnante, ricordando con nostalgia l’affetto e il calore ricevuti da generazioni di alunni.

Quei vecchi album hanno riportato alla luce aneddoti e momenti felici della sua giovinezza, regalando alla signora e ai poliziotti un’ora di sorrisi e di confronto umano.

Un nuovo inizio all’insegna della solidarietà

Dopo circa sessanta minuti di chiacchiere e ricordi, i due agenti si sono congedati con la promessa di tornare a far visita a Aurora nelle prossime settimane.

Prima di salutarli, la signora ha rivolto agli uomini in divisa parole di sincera gratitudine, ringraziandoli non solo per la compagnia, ma anche per il lavoro che ogni giorno svolgono al servizio dei cittadini.

Un gesto di vicinanza che evidenzia il lato più umano delle Forze dell’Ordine, capaci di donare un sorriso e rompere la solitudine di chi, come Aurora, ha vissuto un Capodanno senza amici o familiari.

E proprio da un incontro inaspettato con due poliziotti è iniziato per la signora un nuovo anno più sereno, accompagnato dalla speranza di non sentirsi mai più sola.