Solidarietà, l’appello di Musumeci: “Siciliani, donate a favore delle comunità colpite dal maltempo”

Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, con un appello nella propria pagina facebook, ha rivolto un appello a tutti i siciliani affinchè possano contribuire per aiutare chi è stato colpito dalle intemperie delle scorse settimane:

“Inviate un sms o effettuate una chiamata da rete fissa al 45500. I fondi saranno impiegati per la realizzazione di progetti a favore dei territori coinvolti, su proposta delle Regioni” – si legge sul profilo del governatore siciliano.

“Fino a ora sono stati raccolti meno di 700mila euro. A disposizione ci sono ancora otto giorni. Rinunciate al caffè per qualche giorno e donate, donate, donate!” conclude Musumeci.

Il termine ultimo per le donazioni a favore delle comunità siciliane colpite dall’emergenza maltempo scade il 3 dicembre, motivo per il quale lo stesso presidente ha voluto sollecitare gli isolani con la speranza che il loro buon cuore possa aiutare la regione a rimettere in sesto gli ingenti danni provocati da madre natura.

Di Pietro Geremia