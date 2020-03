Unicredit sostiene i Comuni di Licata e Canicattì colpiti dal maltempo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra che la solidarietà viene anche dalle banche ad Agrigento . In seguito degli eventi meteorologici che hanno messo a dura prova il territorio agrigentino e nello specifico i Comuni di Licata e Canicattì, l’istituto bancario Unicredit avrebbe varato una serie di interventi atti dare una boccata d’ossigeno a favore dei privati residenti e delle imprese con sede legale o operativa in suddette località.

Nello specifico, sarebbe stato messo a disposizione sia un “Prestito Sostegno” con tasso agevolato per i privati, il “Pacchetto nuovo credito alle imprese” comprendente una linea di finanziamenti a condizioni agevolate in favore di clienti e imprese oltre ad una moratoria di ben 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale nei comuni colpiti dal maltempo.

Di Pietro

Geremia