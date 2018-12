Solidarietà, volontari del Wwf ripuliscono le spiagge di Sciacca e Menfi

Connect on Linked in

Nonostante il freddo e la pioggia, gli instancabili volontari del Wwf della sezione di Agrigento non hanno di certo risparmiato energie nel weekend appena trascorso.

Nelle spiagge di Menfi e Sciacca infatti gli appartenenti all’associazione ambientalista hanno avviato una raccolta di rifiuti depositati sulla battigia a causa delle eccezionali piogge dei primi di novembre. Plastica, carta e metallo sono dunque stati recuperati in tutto il fine settimana, dei rifiuti che sono stati trascinati in mare dalle piene di torrenti e fiumi e portati sull’arenile insieme ad una enorme quantità di tronchi arbusti cannicci.

Finita la raccolta, tutti i rifiuto recuperati saranno dunque portati a Sciacca per la sua catalogazione in base a quanto disposto dal Ministero dell’Ambiente col fine di fornire più materiale possibile per gli studi dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Di Pietro Geremia