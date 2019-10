Sommatino, giovane scomparso sabato scorso: ritrovato cadavere

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Si erano perse le sue tracce sabato scorso, ieri , il 35 enne di Sommatino Ferdinando Genova, è stato ritrovato morto sotto il viadotto Lauricella, nell’hinterland ravanusano.

Il ragazzo si era allontanato da casa sabato pomeriggio e non era più rientrato, i familiari preoccupati per la lunga assenza si erano recati presso la locale stazione dei carabinieri per presentare denuncia di scomparsa.

I militari dell’arma avevano avviato le ricerche utilizzando anche un elicottero. Purtroppo ieri pomeriggio la triste scoperta.

L’ipotesi più accreditata sembra essere quella del suicidio.