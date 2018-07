Sommatino, panico all’Acquapark: uomo ha arresto cardiaco e cade in acqua

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è stata scongiurata dal personale dell’Acquapark Conte di Sommatino.

Nella giornata di ieri infatti un 60enne di Palma di Montechiaro, paese in provincia di Agrigento, mentre si trovava nei pressi di una delle piscine, è stato improvvisamente colto da un arresto cardiaco cadendo in acqua.

I bagnini della struttura però, accortisi fortunatamente dell’avvenimento, si sono immediatamente tuffati per recuperare l’uomo e trasportarlo in infermeria dove si è proceduto ad effettuare il massaggio cardiaco facendo così ripartire il cuore dell’uomo.

Durante le operazioni salvavita, sia un’ambulanza che l’elisoccorso del 118 sono accorsi presso il parco divertimenti acquatico trasferendo l’infartuato dapprima presso l’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta e successivamente al reparto rianimazione di Enna.

Le condizioni dell’uomo rimangono gravi per via dell’ipossia (mancanza di ossigeno) dovuta alla caduta in acqua, tuttavia non si può che sottolineare la grande efficienza del personale della struttura subito pronto ad intervenire in situazioni emergenziali.

Di Pietro Geremia