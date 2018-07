Print This Post

Incidente mortale a Sommatino. Per cause ancora da accertare, nel primo pomeriggio di venerdì, un 51enne a bordo di una Fiat Stilo, si è andato a schiantare contro un muro in viale Aldo Moro perdendo la vita sul colpo.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi di rito.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato