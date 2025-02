Ennesimo colpo inferto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona sud della città. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne messinese, già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, poiché ritenuto responsabile di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione antidroga e arresto

Il blitz è scattato grazie ai Carabinieri della Stazione di Messina Tremestieri e del Nucleo Operativo, impegnati in un servizio di contrasto al traffico di droga nelle aree solitamente frequentate da spacciatori e assuntori.

Durante l’attività di monitoraggio, i militari hanno sorpreso il 29enne nell’atto di cedere una dose di crack a un altro soggetto, bloccandolo immediatamente.

Perquisizione e scoperte in casa

A seguito dell’arresto in flagranza, i Carabinieri hanno proceduto con una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane. L’intervento ha consentito di rinvenire:

Residui di cocaina sparsi sui sanitari del bagno, a conferma di una presumibile attività di spaccio.

sparsi sui sanitari del bagno, a conferma di una presumibile attività di spaccio. Un articolato sistema di videosorveglianza, verosimilmente installato per controllare i movimenti all’esterno e sottrarsi a eventuali controlli delle Forze di Polizia.

Tutto il materiale illecito è stato posto sotto sequestro. La sostanza stupefacente è stata successivamente inviata ai Carabinieri del RIS di Messina per gli accertamenti di laboratorio.

Conseguenze per spacciatore e acquirente

Mentre l’acquirente, una volta identificato, è stato segnalato alla Prefettura di Messina in qualità di assuntore di droghe, il 29enne è stato trasferito in caserma e dichiarato in stato di arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’indagato è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che coordinerà le successive fasi di giudizio.

Risultati e prospettive

Quest’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud e coordinata con il Nucleo Operativo di Messina Tremestieri dimostra il costante impegno delle Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità legata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

L’obiettivo è tutelare la sicurezza dei cittadini e contrastare la diffusione di droghe nel territorio messinese, adottando un approccio sinergico tra le varie unità di polizia giudiziaria e le autorità competenti.