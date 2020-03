Canicattì, sospese le anticipazioni per i tributi locali

Print This Post

Il Comune di Canicattì inizia a prendere visione delle direttive stabilite da parte del Governo Nazionale in merito alle manovre di sostegno da mettere in atto nei confronti delle aziende messe in ginocchio dalle misure di contenimento del Coronavirus.

Il sindaco Ettore Di Ventura infatti, con un post pubblicato sula pagina Facebook dell’Ente comunale, ha comunicato che la Giunta Municipale sta elaborando i provvedimenti in linea con le disposizioni del Governo Nazionale per sospendere il pagamento di Tasse e Tributi, compresa la TOSAP, nonché eventuali agevolazioni a sostegno delle attività commerciali, incluse quelle ambulanti.

Di Pietro Geremia