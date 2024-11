È stato ritrovato Giuseppe Castelli, l’anziano 81enne scomparso dalla sua abitazione a Spadafora nella serata del 3 novembre.

L’uomo, che si era allontanato a piedi senza lasciare traccia, è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi in contrada Mastroneri, a circa 5 chilometri dall’abitato di San Martino, frazione di Spadafora.

La denuncia di scomparsa era stata presentata dalla moglie dell’anziano ai Carabinieri della Stazione di Spadafora, che hanno immediatamente avviato le ricerche nelle campagne circostanti la frazione.

La Prefettura di Messina, informata dalle forze dell’ordine, ha attivato il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, coinvolgendo Carabinieri, Vigili del Fuoco, altre Forze di Polizia e enti di protezione civile.

Alle operazioni hanno partecipato i militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, specializzati nel rastrellamento in zone rurali difficili, insieme a squadre di ricerca dei Vigili del Fuoco dotate di unità cinofile e supportate da un elicottero dell’Arma, che ha perlustrato le aree interessate.

L’anziano è stato rintracciato da una squadra dei Carabinieri mentre giaceva steso in una vallata, a circa 300 metri dalla più vicina strada sterrata.

Nonostante il comprensibile stato di affaticamento e confusione dovuto alle molte ore trascorse nelle campagne senza cibo, Giuseppe Castelli è stato trovato in buone condizioni generali. È stato trasportato presso l’ospedale Fogliani di Milazzo per gli accertamenti medici necessari.

Questa operazione di ricerca, coordinata ed efficace, ha permesso di ritrovare l’anziano in tempi brevi, grazie all’intervento congiunto di tutte le forze in campo, che hanno battuto accuratamente le aree rurali circostanti, dimostrando la grande sinergia e l’efficacia del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.