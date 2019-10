Spettacolare incidente sulla SS626 Ravanusa – Sommatino: auto precipita in un burrone, ferito il conducente (Foto)

Print This Post

Un grave incidente si è verificato ieri sera , intorno alle 22.00, lungo la strada statale 626 Ravanusa – Sommatino.

Per cause in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una è finita fuori strada facendo un volo di oltre 10 metri, prima di fermarsi nei campi sottostanti la carreggiata.

Miracolosamente salvo il conducente che ha riportato diverse contusioni, l’uomo è stato soccorso e trasportato all’ospedale barone Lombardo di Canicattì per le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì e successivamente i colleghi di Mazzarino.