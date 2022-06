Le Marche, l’unica regione italiana al plurale, regala non poche soddisfazioni e tipologie di vacanze per tutti i gusti.

Impossibile scegliere la spiaggia o i luoghi più belli, essendo un posto dalle tantissime sorprese in positivo. Per una vacanza all’insegna del mare e del relax, la Bandiera Blu è sempre presente così come i servizi per il turista e le tantissime tipologie di sport che si possono svolgere.

Diamo un occhio da vicino e scegliamo le spiagge delle Marche per una vacanza indimenticabile?

Le spiagge delle Marche più belle per le vacanze

Non è facile organizzare una vacanza nelle Marche, proprio perché i posti da visitare sono tantissimi così come le spiagge a disposizione. Il nostro consiglio è di affittare una casa vacanze a Pesaro e da quel punto partire alla scoperta delle spiagge più belle, dove oziare oppure fare qualche sport acquatico molto interessante.

Tra le tantissime spiagge delle Marche da vedere, vi indichiamo:

Spiaggia Urbani

La spiaggia Urbani è una delle più famose del Cornero, situata ai piedi del suo borgo antico da visitare durante il tramonto per poi fermarsi in uno dei ristorantini tipici. La spiaggia è raggiungibile anche a piedi, attraverso un sentiero immerso nella natura incontaminata che si apre e regala un panorama da cartolina che lascia senza parole.

Potete decidere se fermarvi in uno degli stabilimenti attrezzati, oppure trovare un piccolo angolo di paradiso che si trova camminando lungo il bagnasciuga. A chi è consigliata? A tutti le tipologie di vacanzieri, perché qui non manca proprio nulla.

Spiaggia delle Due Sorelle

È la più famosa, dotata di una bellezza unica e rara grazie al suo colore bianco luminoso. Il mare incontra i ciottoli e la sabbia, contrastando lo scenario con il suo colore blu intenso. Il nome deriva dai due scogli maestosi che sono uguali e posizionati uno di fronte all’altro, osservando anno dopo anno tutto quello che accade intorno.

Una caratteristica? Si raggiunge solo via mare con i traghetti a disposizione, oppure attraverso un piccolo sentiero via terra. La seconda opzione è vietata dal Comune essendo un tratto di strada molto pericoloso.

Una volta che siete arrivati sulla spiaggia, ci sono tantissimi servizi a disposizione sia in termini di cibo ma anche per fare snorkelling e immersioni subacquee.

Spiaggia dei Frati

Fondali bassi, barriera rocciosa e sabbia fine in un luogo dove la Bandiera Blu non manca mai. Ci sono dei tratti di spiaggia libera e altri con gli stabilimenti, ma comunque ricca di servizi per i turisti.

La potete raggiungere a piedi facendo una passeggiata lungo il sentiero dedicato. Anche questo posto è ideale per fare snorkelling e passeggiate chilometriche.

Fiorenzuola di Focara

Vi trovate lungo il confine tra Marche ed Emilia Romagna, a pochissimi passi da Gabicce Mare. All’interno del Parco Naturale di San Bartolo c’è questa spiaggia rilassante, con poche persone e uno scenario da postare su Instagram.

Sabbia fine e mare cristallino, con i suoi ciottoli che fanno da cornice questa è una spiaggia che si raggiunge direttamente a piedi con i sentieri che partono dall’affascinante borgo.