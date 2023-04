Lotterie e giochi numerici online ormai esistono da almeno 10 anni, ma solo negli ultimi tempi sembrano aver preso davvero piede.

Forse è stata complice la pandemia, che per un po’ ha costretto la chiusura di alcuni esercenti e ha obbligato alla quarantena, e questo ha permesso al mondo di internet di aver maggior potere sull’intrattenimento delle persone.

O forse, semplicemente, le tecnologie e l’informatica stanno prendendo sempre più piede nella quotidianità di tutti ed era perciò solo questione di tempo prima che anche questo genere di intrattenimento si spostasse di più sul digitale.

Uno dei più giocati, tra questi, è sicuramente il MillionDAY online: ma che differenza c’è tra questo e la versione classica cartacea?

Che cos’è il MillionDAY

MillionDAY è uno dei giochi numerici più recenti tra quelli presenti attualmente, nato solo nel 2018, esattamente 5 anni fa.

Il giocatore ha la possibilità, su schedina, di scegliere fino a 5 numeri su un massimo di 55, successivamente effettuata un’estrazione, che avviene ogni giorno alle ore 13 e alle ore 19:00.

Ci sono 4 categorie di premi e si vince indovinando almeno 2 dei numeri estratti. MillionDAY dà inoltre la possibilità di effettuare giocate plurime, fino a 10, o sistemiche scegliendo fino a 9 numeri diversi per un massimo di 126 giocate.

In ricevitoria è possibile partecipare fino a 20 estrazioni consecutive e usare la possibilità dell’abbonamento.

Come per tutti i giochi numerici, è necessario aver compiuto 18 anni per poter partecipare e spetta perciò alle ricevitorie l’esame della carta d’identità del giocatore per verificare il rispetto delle regole.

MillionDAY online, come funziona

MillionDAY è nato quasi subito online, essendo molto recente. La versione cartacea è rimasta, infatti, come unica via di giocata solo per il primo mese, dopodiché questo si è spostato anche sulla rete, dove ha avuto il suo maggior successo.

I premi possono arrivare fino a un milione di euro: di recente questo premio è stato anche vinto provando la versione web da un utente nel settembre del 2022.

La versione online non differisce da quella cartacea, se non nella possibilità di usare la digitalizzazione per una comprensione immediata del regolamento, una giocata assistita e tenere traccia delle estrazioni direttamente da computer o mobile.

Come per la versione cartacea, infatti, è possibile arricchire il gioco con il MillionDAY EXTRA, le giocate multiple, l’uso dei sistemi e l’abbonamento.

Giocare online è sicuro e legale nei siti e canali ufficiali, in quanto sotto il controllo e la supervisione di ADM.

Tutto ciò che è necessario fare, per cominciare a giocare online, è iscriversi su questi canali, dopo aver verificato si tratti di quelli ufficiali e perciò legali.

Verrà richiesto di attestare la maggior età tramite l’invio di una fotocopia del documento di identità, dopodiché si potrà giocare al MillionDAY dopo aver ricaricato un portafoglio virtuale.

Conclusioni

Molti giochi numerici hanno avuto il loro esordio anche online, tra cui MillionDAY, nato nel 2018.

È uno dei giochi numerici tra i più apprezzati dagli appassionati e la sua presenza online, come molte altre lotterie, è assolutamente legale e perciò sicura sui canali ufficiali con licenza ADM.