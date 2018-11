Sport: brillante vittoria esterna del Futsal Canicattì 5

Print This Post

Brillante vittoria esterna del futsal canicattì 5 nel campionato di serie C2, i ragazzi allenati da mister Jack Giardina hanno battuto a Piana degli albanesi la locale compagine di calcio a 5 per 8 – 2 con le reti di Sirone 3,Provvidenza 2,Corbo 2, Parla, in una partita giocata bene e mai messa in discussione.

Con questa seconda vittoria consecutiva i biancorossi del Presidente Vincenzo Urso si portano al sesto posto in classifica ( nelle foto la squadra futsal canicattì 5 e il mister Jack Giardina)